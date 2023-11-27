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04:15, 27 ноября 2023Мир

Washington Post сообщила о расколе в Белом доме

WP: конфликт в секторе Газа расколол администрацию Байдена на два лагеря
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Shawn Thew / Global Look Press

Внутри офиса американского президента Джо Байдена произошел раскол на два лагеря во мнениях относительно конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных официальных лиц.

Как сообщил автор, это стало одним из самых сложных кризисов за все президентство Байдена. Источники издания указали, что около 20 обеспокоенных сотрудников Белого дома в ноябре запросили встречу с советниками Байдена и интересовались, как администрация собирается снизить число потерь среди мирного населения в секторе Газа.

«Действия Байдена в разрешении, возможно, крупнейшего внешнеполитического кризиса за время его президентства раскалывают Белый дом, который гордится тем, что проводит дисциплинированную и сплоченную операцию», — подчеркнул автор.

Ранее Байден и израильский премьер Биньямин Нетаньяху договорились добиваться освобождения всех заложников радикального палестинского движения ХАМАС.

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      Марина Совина
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