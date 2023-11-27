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16:47, 27 ноября 2023Бывший СССР

Раскритиковавшую Залужного депутата предложили лишить должности

В Раде предложили лишить должности депутата Безуглую, раскритиковавшую Залужного

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Марьяну Безуглую предложили лишить должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны после того, как она раскритиковала главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. С таким призывом выступили депутаты Алексей Кучеренко и Ирина Фриз в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кучеренко направил обращение спикеру Рады Руслану Стефанчуку с предложением лишить Безуглую должности. В свою очередь, Фриз также заявила, что было инициировано рассмотрение комиссией вопроса о снятии ее с поста. По ее словам, необходимо парламентское решение, которое заблокировано.

Кроме того, председатель комитета по вопросам регламента Сергей Кальченко рассказал, будут ли рассмотрены заявления нардепа. Комитет всегда изучает вопрос, который касается изменений в его составе, объяснил он. Кальченко уточнил, что рассмотрение проходит, когда есть проект постановления.

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Помимо этого, представитель президента Украины в Раде Федор Вениславский осудил высказывания Безуглой. Как он утверждает, такое поведение недопустимо и ее пребывание в комитете может представлять реальную угрозу нацбезопасности.

Ранее нардеп призвала наказать Залужного за неэффективность армии. Безуглая считает, что украинский генералитет и лично главнокомандующий препятствуют повышению эффективности войск, но никто не несет за это наказания.

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