«Не смог предоставить план замысла, ни большой, ни маленький» Украинский депутат призвала Залужного уйти в отставку

Депутат от «Слуги народа» Безуглая призвала к отставке главкома ВСУ Залужного

Заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного уйти в отставку из-за отсутствия конкретного плана действий на следующий год.

Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц Марьяна Безуглая депутат Верховной рады Украины

Парламентарий отметила, что во время обсуждения плана бюджета на следующий год у украинского военного руководства спрашивали о дальнейшем видении боевых действий, узнавали, следует ли закладывать средства на ротацию и демобилизацию, а также выясняли, почему создаются новые бригады, а не происходит доукомплектование существующих.

Безуглая подчеркнула, что в ходе непубличной дискуссии «напряжение нарастало», ситуация сложилась таким образом, что командование ВСУ не может представить никакой идеи на 2024 год, поэтому должно уйти в отставку.

Она также заявила, что недовольство властей отсутствием конкретных планов у Залужного возникло еще летом, когда началось контрнаступление.

Ранее Залужный во время заседания контактной группы по вопросам обороны республики в рамках формата «Рамштайн» оценил ситуацию на фронте для Киева. Обстановка «затруднительная, но контролируемая», сообщил генерал.

Несколько дней назад у депутата Безуглой возник конфликт со спикером ВВС Украины из-за критики Залужного

20 октября стало известно, что у Безуглой возник конфликт со спикером Военно-Воздушных сил Украины Юрием Игнатом после того, как депутат раскритиковала Залужного и обвинила его в игнорировании проблем армии.

Парламентарий заявляла, что главком не решает вопросы военных, а затем опубликовала в одной из соцсетей фото генерала в компании члена Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Даны Яровой. Она написала, что у главнокомандующего «есть время на даму», но он ни разу не посетил территориальные центры комплектования и социальной поддержки (украинский аналог военкомата).

Юрий Игнат решил удалить Безуглую из соцсетей из-за дискредитации Залужного. Депутат выразила мнение, что поступить таким образом ему приказало начальство.

Что, команда пошла? Где вы видели дискредитацию? Я писала о проблемах ВСУ. У нас есть неприкосновенные темы? Генералитет? Мобилизация? Подготовка? Марьяна Безуглая депутат Верховной рады Украины

В свою очередь спикер украинских ВВС пояснил, что удалил парламентария из соцсетей, потому что «она достала».

Что известно о возможном конфликте Залужного с Зеленским?

В конце октября The Times сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления. По данным издания, главком ВСУ предлагает сохранить имеющуюся территорию и готовиться к боям в следующем году.

В начале ноября газета Washington Post писала о возможном конфликте между Залужным и украинским лидером. Авторы материала утверждали, что они могут оказаться политическими соперниками, а разногласия между ними в последние дни лишь нарастают.

Критической точкой для главы государства стала статья главнокомандующего в журнале Economist о «патовой ситуации» на фронте, в которой он указывал, что конфликт зашел в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

Зеленский не согласился с этим мнением. Он заверил, что ВСУ продолжат наступление в этом и следующем годах.

Позднее The New York Times написала, что конфликт между президентом и Залужным сигнализирует о том, что между военным и гражданским обществом на Украине происходит раскол.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа тогда заявил, что если США захотят сменить нынешнего лидера Украины, то Залужный может прийти к власти.

В свою очередь глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинский лидер и Залужный не находятся в конфликте и едины по ключевым вопросам.

