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13:44, 27 ноября 2023Мир

Родственница освобожденного россиянина рассказала о его попытке бежать из Газы

Haaretz: освобожденный российский гражданин пытался бежать из плена ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Освобожденный из плена ХАМАС израильтянин с российским гражданством Рон Кривой предпринимал попытку побега из Газы, однако был пойман и возвращен. Об этом сообщает ряд израильских СМИ, включая Haaretz.

«На протяжении четырех дней он был один и скрывался, однако в конце концов жители Газы поймали его и вернули террористам», — отмечает издание.

Как рассказала родственница Кривого Елена Магид, он смог бежать после нанесения авиаудара, нанесшего разрушения инфраструктуре ХАМАС. После он пытался дойти до границы с Израилем, однако он «не понимал, где находится и куда бежать», из-за чего попытка побега потерпела неудачу.

Ранее ХАМАС освободило российского заложника вне списка на обмен, согласованного с Израилем. Освобожденный россиянин Рон Кривой в день нападения ХАМАС 7 октября работал звукооператором на фестивале в израильском кибуце Реим.

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      Максим Габриелян
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