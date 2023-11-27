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19:26, 27 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин через соцсети развратил ребенка и шантажировал его мать

В Приморье суд приговорил мужчину к 12 годам колонии за развращение ребенка

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Приморском крае суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 46-летнего местного жителя, который через социальные сети общался с 9-летней девочкой на сексуальные темы и при помощи угроз заставил ее снять интимные видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы края.

Россиянина признали виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По версии следствия, летом 2021 года мужчина написал 9-летней девочке из Вологодской области, представившись полицейским. Во время общения он стал говорить с ребенком о сексе. После этого школьница удалила беседу с мужчиной, однако он писал ей снова и снова. Обвиняемый заставлял девочку снимать и присылать ему интимные видео, угрожая, что в противном случае у ее матери будут проблемы.

Через месяц он отправил интимные видео ребенка ее матери. Мужчина стал шантажировать женщину тем, что перешлет их в полицию, если она не снимет на видео себя без одежды. Женщина сразу же позвонила на телефон доверия Следственного комитета. В результате подозреваемого задержали.

Ранее в Санкт-Петербурге шантажист заставил заниматься проституцией 11-классницу, угрожая разослать ее интимные фотографии.

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      Варвара Митина
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