Россиянин ушел на СВО за месяц до конца срока и лишился ног

Житель Ярославля ушел на спецоперацию за месяц до конца срока и лишился ног

Житель Ярославля Вячеслав Колесов ушел на специальную военную операцию за месяц до конца срока и вернулся без ног. Об этом сообщает портал 76.RU в своем Telegram-канале.

Как рассказал мужчина, незадолго до того, как у него истек срок отбывания наказания в колонии, в учреждение приехали вербовщики частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вместе с Евгением Пригожиным, и тот честно рассказал заключенным об их перспективах. Однако Колесов все равно решил поучаствовать в СВО, так как родные предпочли про него забыть, и на свободе у него никого не оставалось.

Думаю: уже столько нагрешил... Они все от меня открестились — родственники все. Ты, — говорят — уже все, забыли Вячеслав Колесов ветеран СВО

Во время выполнения боевых задач мужчина сначала получил ранение, а затем отморозил себе обе ноги и руки. Колесов рассказали изданию, что продолжал копать, даже несмотря на обморожение. «Я жрать хочу. Копаю-копаю, думаю — хоть червячка найти!» — рассказал ветеран.

В луганском госпитале ему сообщили, что спасти ноги не получится, и после операции он вернулся домой. Благодаря выплатам от ЧВК он смог купить недорогую квартиру на вторичном рынке и ждет, пока ему изготовят протезы. Пока же он вынужден буквально заползать в дом, так как пандус в здании не установлен.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области бывший вагнеровец вернулся после службы в зоне спецоперации и устроился таксистом. В середине октября он попал в автомобильную аварию, спасти бывшего сотрудника «Вагнера» не удалось.