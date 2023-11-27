Стало известно о дате голосования Сената за помощь Украине и Израилю

Сенат США 4 декабря проголосует по запросу Байдена на помощь Украине и Израилю

Сенат США в понедельник, 4 декабря, проголосует по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю, а также другие цели нацбезопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лидера демократов в Сенате Чака Шумера.

По его словам, членам Конгресса предстоит решить важнейшую задачу. «Я намереваюсь вынести президентский пакет дополнительной помощи по национальной безопасности 4 декабря», — подчеркнул он. Шумер уточнил, что эти приоритеты нацбезопасности связаны и поэтому требуют двухпартийных действий Конгресса.

Ранее стало известно, что общая сумма военной поддержки Украины Соединенными Штатами за время президентства Джо Байдена превысила 44,5 миллиарда долларов. Глава США назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией».