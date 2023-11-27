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15:07, 27 ноября 2023Из жизни

Братья спасли жизнь отцу с отказавшими органами

People: в США братья пожертвовали органы отцу и спасли ему жизнь

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Братья из США спасли жизнь 55-летнему отцу, пожертвовав ему свои органы. Об этом сообщает People.

Джон Монтгомери из города Восточный Ливерпуль, штат Огайо, два года назад начал стремительно терять вес. Он обратился за медицинской помощью, и вскоре выяснилось, что у него отказывают печень и почки. Состояние мужчины ухудшалось, и его включили в очередь на трансплантацию органов.

Пока Джон находился в больнице, его семья узнала о возможности проведения пересадки печени и почек от живого донора. Помочь мужчине вызвались его сыновья, 24-летний Кристофер и 25-летний Джонатан. После прохождения медицинских обследований врачи сообщили, что братья могут стать донорами. Хирурги провели им операцию, в ходе которой Джону пересадили часть печени Джонатана и почку Кристофера.

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Братья отметили, что отец не просил их жертвовать ему органы. Они просто хотели спасти его жизнь, поэтому без раздумий решили стать его донорами. «Я хочу, чтобы он был рядом как можно дольше... Я хочу, чтобы он знал моих детей. Я не могу представить себе жизнь без него», — утверждает Кристофер.

Ранее сообщалось, что в США медсестра спасла жизнь 20-месячному мальчику с синдромом Алажиля — она пожертвовала незнакомому ребенку часть своей печени. Мать мальчика призналась журналистам, что ему стало заметно легче после операции.

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