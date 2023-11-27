Популярный российский комик назвал самые глупые вопросы на интервью

Популярный российский стендап-комик Стас Старовойтов рассказал, какие вопросы на интервью он считает самыми глупыми. Своим мнением он поделился в эфире шоу «Стас и кто-то еще», запись которого доступна на YouTube.

«Частенько бывает такое, что, когда находишься на гастролях, тебе пишет какое-нибудь местное СМИ: "Хотим взять интервью у вас"», — рассказал Старовойтов. По словам комика, два вопроса, которые ему регулярно задают журналисты, кажутся ему особенно неудачными.

«Скажите, пожалуйста, есть ли у вас поклонники и какие у вас взаимоотношения с ними?» — назвал первый из них Старовойтов. Также комик счел глупым вопрос журналистов о том, какие курьезные случаи происходили в его жизни.

Ранее Старовойтов раскрыл особенность КВН. По его мнению, это очень стабильный проект, потому что у него есть «своя лексика, свои шутки, своя библия, свой бог, все свое».

Стас Старовойтов — российский стендап-комик, участник шоу Stand Up на ТНТ. Во время учебы в университете он играл в КВН, был участником шоу «Смех без правил» и «Убойная лига» на ТНТ.