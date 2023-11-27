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05:05, 27 ноября 2023Мир

Украинские беженцы захотели остаться в Дании после окончания конфликта

DR: 49,5% украинцев хотят остаться в Дании после окончания конфликта с Россией

Фото: Unsplash

Половина беженцев (49,5 процента) с Украины захотели остаться в Дании даже после окончания боевых действий на родине. Об этом сообщается в сюжете датской телерадиокомпании Danmarks Radio.

Ведущий автор соответствующего исследования Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета подчеркнула, что не ожидала увидеть такие результаты. «Для нас это стало большим сюрпризом», — отметила она.

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Эксперт отметила, что затягивание конфликта могло повлиять на нежелание беженцев возвращаться на Украину. По ее словам, многие из них уже выстроили новую жизнь в Дании и «пустили корни в обществе». Однако восстановление Украины потребует много времени, поэтому идея остаться в Дании кажется удачной.

«Можно было подумать, что самые благополучные, кто заряжен энергией и смотрит в будущее с оптимизмом, захотят вернуться на Украину и поучаствовать в ее восстановлении. Разумеется, для некоторых именно так и есть, но общая картина такова, что желающие остаться на длительный срок приспособились лучше других», — заключила Карстофт.

Ранее Дания решила дополнительно выделить Украине сотни миллионов долларов в 2023 году. Министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен назвал это решение четким сигналом Киеву о долгосрочной поддержке.

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      Марина Совина
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