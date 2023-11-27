Суд отказался принять заявление СПБ Биржи о банкротстве

Арбитражный суд Москвы отказался принимать заявление о банкротстве СПБ Биржи

Арбитражный суд столицы отказался принять заявление о банкротстве СПБ Биржи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Заявление о банкротстве торговой площадки было возвращено, уточнили в суде.

О том, что СПБ Биржа подала заявление о банкротстве, сообщалось в понедельник, 27 ноября. Иск был зарегистрирован в Арбитражном суде, имя заявителя не раскрывалось. Акции компании на фоне таких новостей обвалились почти на треть.

В дальнейшем представитель торговой площадки опроверг подачу документов на банкротство. Финансовое состояние СПБ Биржи устойчиво, добавили там.

Информацию о банкротстве биржи могли распространить недовольные акционеры или собственники иностранных бумаг, предположил аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Но вряд ли это дело получит развитие, добавил он, спрогнозировав скорое возвращение стоимости акций компании к прежним показателям.

США ввели санкции в отношении СПБ Биржи в начале ноября, после чего торги иностранными акциями на площадке были приостановлены.