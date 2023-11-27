Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:36, 27 ноября 2023Экономика

Суд отказался принять заявление СПБ Биржи о банкротстве

Арбитражный суд Москвы отказался принимать заявление о банкротстве СПБ Биржи

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Арбитражный суд столицы отказался принять заявление о банкротстве СПБ Биржи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Заявление о банкротстве торговой площадки было возвращено, уточнили в суде.

О том, что СПБ Биржа подала заявление о банкротстве, сообщалось в понедельник, 27 ноября. Иск был зарегистрирован в Арбитражном суде, имя заявителя не раскрывалось. Акции компании на фоне таких новостей обвалились почти на треть.

В дальнейшем представитель торговой площадки опроверг подачу документов на банкротство. Финансовое состояние СПБ Биржи устойчиво, добавили там.

Информацию о банкротстве биржи могли распространить недовольные акционеры или собственники иностранных бумаг, предположил аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Но вряд ли это дело получит развитие, добавил он, спрогнозировав скорое возвращение стоимости акций компании к прежним показателям.

США ввели санкции в отношении СПБ Биржи в начале ноября, после чего торги иностранными акциями на площадке были приостановлены.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отказались от мирного соглашения с Россией без репараций. Идею о выплатах в Москве назвали аморальной

      Актриса Рудова снялась в откровенном наряде и рассказала о своем весе

      У военно-транспортного Ил-76 в полете отказала навигация

      Путин разрешил купить бизнес ушедшего из России производителя техники

      Российская экспедиция выявила самовосстановление природы Арктики от загрязнений

      Моргенштерн объявил о закрытии своего лейбла

      Жителей одного города предупредили об опасном уровне радиации из-за шторма

      Названа лучшая вечерняя тренировка для мужчин

      Раскрыты подробности отравления двухлетней девочки из Подмосковья метадоном

      В США негативно оценили работу американских ЗРК Patriot на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости