«Танцующая» березовая роща на Сахалине попала на видео

Жители Сахалина сняли на видео березы с изогнутыми стволами

Жители Сахалина сняли на видео «танцующую» березовую рощу. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Sakh.online.

На кадры очевидцев попало множество деревьев с изогнутыми стволами.

Отмечается, что ученые объясняют появление подобных «пьяных» берез сильными ветрами, снегопадами и ледяными дождями — из-за них деревья существуют буквально на физиологическом пределе: например, зимуют под снегом или льдом, а с оттепелью частично выпрямляются.

Скопления так называемых «ведьминых» деревьев встречаются как на Сахалине, так и на Курильских островах.

Ранее стало известно, что на Камчатке начали выращивать березы Эрмана, также известные как каменные березы, для восстановления леса. Сотрудники КГАУ «Охрана камчатских лесов» сообщили, что 250 тысяч деревьев этого сорта будут выращены в поле на территории питомника в Южных Коряках Елизовского района.