Туристам раскрыли способ уберечься от обрушившегося на юг России шторма

RT: туристам на юге России посоветовали оставаться в отелях во время шторма

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин раскрыл туристам способы уберечься от шторма, обрушившегося на юг страны. Их он перечислил в разговоре с RT.

В частности, эксперт заявил, что отдыхающим на черноморском побережье россиянам следует оставаться в отеле, желательно на верхних этажах и дальше от окон.

Щетинин призвал туристов не выходить на прогулки, не забираться на волнорезы, не пытаться делать фото на фоне волн, не приближаться к ограждениям и отогнать автомобили на возвышенности.

Более того, спасатель рекомендовал путешественникам запастись продовольствием, водой, свечами или электрогенераторами, укрепить двери и окна, выключить газ, электричество, а также не стоять вблизи высоких деревьев, металлических конструкций и рекламных щитов.

Ранее 27 ноября спасение туриста, унесенного в море в Сочи во время шторма на глазах у семьи, попало на видео. Мужчина пришел на набережную вместе с родными, чтобы посмотреть на шторм. На кадрах видно, как волна стремительно подходит к берегу и сбивает россиянина с ног.