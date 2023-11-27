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18:02, 27 ноября 2023Путешествия

Туристов на Бали предупредили о смертельной опасности в сезон дождей

Yahoo: туристов на Бали предупредили о ядовитых змеях в сезон дождей

Фото: Guillaume Marques / Unsplash

Путешественников на Бали призвали соблюдать особую осторожность в сезон дождей после того, как местный житель обнаружил в бассейне ядовитую змею. О смертельно опасной находке туристов предупредил портал Yahoo.

Эмигрант из Великобритании Марк Стали рассказал в соцсетях, что нашел в бассейне на заднем дворе своего дома малайского крайта — одну из самых ядовитых змей Азии. Он добавил, что такое происходит на Бали регулярно в сезон дождей.

«Мы нашли на Бали самых крупных особей длиной 1,92 метра, спрятавшихся в стопке кровельной черепицы», — поделился опытом путешественник, который отдыхал на индонезийском острове.

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Сотрудник Австралийского музея Дейн Трембайт подтвердил, что в сезон дождей рептилии нередко ищут более сухие убежища за пределами своих мест обитания, поэтому их можно встретить рядом с жилищем человека. Специалист предупредил, что при столкновении с ядовитым существом от него необходимо держаться как можно дальше.

Ранее российский блогер побывал во Вьетнаме и рассказал, что там много огромных крыс и тараканов. По его словам, грызуны «спокойно бегают по своим делам» и не нападают на людей, в отличие от насекомых.

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      Мария Борисова
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