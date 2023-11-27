Ударная группа США с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» вошла в Персидский залив

CENTCOM: американская авианесущая группа «Эйзенхауэр» вошла в Персидский залив

Авианесущая американская ударная группа во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» вошла в Персидский залив через Ормузский пролив, об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в социальной сети X.

Отмечается, что в состав группы также входят ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий, они продолжат поддержку миссий командования.

Кроме того, американские корабли сопровождает французский фрегат «Лангедок». В Персидском заливе они будут осуществлять патрулирование и обеспечивать свободу навигации по основным международным водным маршрутам.

5 ноября авианосец Вооруженных сил США «Дуайт Эйзенхауэр» прибыл на Ближний Восток. Отмечалось, что заход американской ударной группы напрямую связан с усилиями Соединенных Штатов по стабилизации ситуации в регионе. В числе задач Вашингтона — не только поддержка Израиля, но и защита американских военнослужащих, подвергающихся нападениям в Ираке и Сирии.

