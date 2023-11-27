Украинский депутат нецензурно намекнула на неудачи командования Залужного

Депутат от «Слуги народа» Безуглая нецензурно намекнула на неудачи главкома ВСУ

Заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) нецензурно намекнула на неудачи главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного.

Она опубликовала картинку, на которой изображен сидящий за столом карикатурный персонаж в военной фуражке. «Я ***** (не знаю — прим. Ленты.ру), где план наступления», — гласит подпись.

Ранее Безуглая призвала Залужного уйти в отставку из-за отсутствия конкретного плана действий на следующий год. Депутат рассказала, что во время обсуждения бюджета у главкома пытались узнать его дальнейшее видение боевых действий, ротации и мобилизации.

В ходе непубличной напряженной дискуссии, по ее словам, генерал не смог предоставить никакой идеи, хотя недовольство киевских властей отсутствием четких планов у Залужного начало проявляться еще летом, в преддверие контрнаступления.

