Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:33, 27 ноября 2023Россия

Украинский дрон-камикадзе попытался атаковать газопровод в российском регионе

Mash: дрон-камикадзе ВСУ попытался атаковать газопровод в Тверской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области. Об этом сообщил Mash в Telegram.

По информации издания, утром 26 ноября беспилотник самолетного типа со взрывчаткой обнаружили в двух метрах от газовой трубы на территории филиала «Газпром трансгаз» в городе Торжок.

Отмечается, что размах крыльев найденного дрона составляет 2,5 метра, а длина — 1,5 метра. Носовая часть летательного аппарата была разбита. Опознавательных знаков на нем не обнаружили. Саперы сняли с беспилотника два заряда пластида весом по одному килограмму каждый и уничтожили.

Транснациональный магистральный «Ямал — Европа» ввели в эксплуатацию в 1999 году. Он соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Европе в обход территории Украины.

Ранее, 26 ноября, правительство Тверской области сообщало, что в Торжокском районе региона удалось обезвредить дрон. По данным властей, мирные жители не пострадали. Значительных разрушений на земле не выявили.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отказались от мирного соглашения с Россией без репараций. Идею о выплатах в Москве назвали аморальной

      Стилисты назвали самую модную обувь на зиму

      Вошедший в украинский бизнес бывший госсекретарь США испугался национализации

      Лукашенко уволил помощника за недопустимый поступок

      В Подмосковье двухлетняя девочка отравилась тяжелым наркотиком

      Назван предполагаемый срок продления перемирия в секторе Газа

      Бывшего топ-менеджера российской корпорации осудили на восемь лет за взятки

      Россиянам рассказали о возможности прописаться в гараже

      Устюгов рассказал о тренировках ради зарплаты

      Туристов на Бали предупредили о смертельной опасности в сезон дождей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости