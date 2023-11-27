Укрывателя обвиняемой в терроризме Треповой экстренно доставили в больницу

Укрыватель обвиняемой в терроризме Треповой госпитализирован в тяжелом состоянии

Дмитрия Касинцева, укрывавшего обвиненную в терроризме Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии накануне заседания. Об этом сообщает «Фонтанка».

Разбирательства по делу о теракте в кафе на Университетской набережной, в котором был лишен жизни военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), отложено на неопределенный срок. Касинцев проходит по делу в качестве подсудимого, продолжать рассмотрение материалов без него не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что укрыватель познакомился с Треповой в день взрыва в Петербурге. Он пошел на преступление по просьбе бывшего мужа девушки — Дмитрия Рылова, который в это время находился за пределами РФ.

Взрыв в петербургском кафе произошел 2 апреля. По версии следствия, Трепова по указанию украинских кураторов принесла на встречу с Татарским статуэтку, начиненную взрывчаткой. В результате ее действий военкор не выжил и еще 52 человека получили ранения.