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16:54, 27 ноября 2023Силовые структуры

Укрывателя обвиняемой в терроризме Треповой экстренно доставили в больницу

Укрыватель обвиняемой в терроризме Треповой госпитализирован в тяжелом состоянии

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Дмитрия Касинцева, укрывавшего обвиненную в терроризме Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии накануне заседания. Об этом сообщает «Фонтанка».

Разбирательства по делу о теракте в кафе на Университетской набережной, в котором был лишен жизни военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), отложено на неопределенный срок. Касинцев проходит по делу в качестве подсудимого, продолжать рассмотрение материалов без него не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что укрыватель познакомился с Треповой в день взрыва в Петербурге. Он пошел на преступление по просьбе бывшего мужа девушки — Дмитрия Рылова, который в это время находился за пределами РФ.

Взрыв в петербургском кафе произошел 2 апреля. По версии следствия, Трепова по указанию украинских кураторов принесла на встречу с Татарским статуэтку, начиненную взрывчаткой. В результате ее действий военкор не выжил и еще 52 человека получили ранения.

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