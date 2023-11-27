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20:10, 27 ноября 2023Россия

В Госдуме отреагировали на условие Украины о репарациях в мирном договоре

Депутат Госдумы Слуцкий: Киев переходит к торгу, говоря о соглашении с Москвой

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

В Киеве переходят к стадии торга, допуская возможность мирного договора с Москвой. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Ранее замминистра юстиции Украины Ирины Мудра заявила, что Киев не подпишет с Москвой мирное соглашение без репараций. «Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала она.

По мнению Слуцкого, западные страны начали «сливать» президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на все заверения НАТО.

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«Укрорежим переходит в стадию торга. Замминистра юстиции с говорящей фамилией Мудра заявила, что Киев не станет подписывать мировое соглашение без выплаты Россией "репараций". Ключевое слово здесь, думаете, "репарации"? Нет, скорее, — "мировое соглашение"», — считает депутат.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру», комментируя высказывание Мудры, заявил, что Россию совершенно не устроит мирный договор с Украиной, в котором будет пункт о выплатах Москвой репараций.

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      Никита Абрамов
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