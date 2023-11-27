Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:13, 27 ноября 2023Россия

В Кремле назвали дату участия Путина во Всемирном русском народном соборе

Путин 28 ноября примет участие во Всемирном русском народном соборе по ВКС

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин 28 ноября примет участие во Всемирном русском народном соборе (ВРНС) в формате видеоконференцсвязи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Пленарное заседание собора, стартовавшего 27 ноября, будет посвящено 30-летию с момента образования организации. Центральная тема форума — «Настоящее и будущее русского мира». Детали выступления Путина в Кремле не раскрыли.

В соборе примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви, религиозных организаций, органов власти и общественных объединений, а также деятели науки и культуры.

Ранее заместитель главы ВРНС Константин Малофеев рассказал, что президент Путин выступит на съезде организации с речью об устройстве «русского мира после победы» над Украиной.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Кадырова хотят обязать лично отвечать за траты денег из бюджета. Почему Минфин взялся за республики Кавказа?

      Россиянин ушел на СВО за месяц до конца срока и лишился ног

      В США предупредили об угрозе нацбезопасности из-за Байдена

      Бузова увидела величие в своем влиянии на шоу-бизнес

      Южная Корея заявила о переброске сил КНДР в демилитаризованную зону

      Израиль и Илон Маск договорились об использовании Starlink в секторе Газа

      Селена Гомес сменила имидж и вызвала споры в сети

      Китай расширил военно-морскую базу в Южно-Китайском море

      Военный ВСУ заочно получил 16 лет за приказ обстрелять из минометов жилые дома

      Полковник указал на предпосылки к военному перевороту на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости