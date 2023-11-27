В Кремле назвали дату участия Путина во Всемирном русском народном соборе
Президент России Владимир Путин 28 ноября примет участие во Всемирном русском народном соборе (ВРНС) в формате видеоконференцсвязи. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Пленарное заседание собора, стартовавшего 27 ноября, будет посвящено 30-летию с момента образования организации. Центральная тема форума — «Настоящее и будущее русского мира». Детали выступления Путина в Кремле не раскрыли.
В соборе примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви, религиозных организаций, органов власти и общественных объединений, а также деятели науки и культуры.
Ранее заместитель главы ВРНС Константин Малофеев рассказал, что президент Путин выступит на съезде организации с речью об устройстве «русского мира после победы» над Украиной.