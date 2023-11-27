В Кремле назвали дату участия Путина во Всемирном русском народном соборе

Путин 28 ноября примет участие во Всемирном русском народном соборе по ВКС

Президент России Владимир Путин 28 ноября примет участие во Всемирном русском народном соборе (ВРНС) в формате видеоконференцсвязи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Пленарное заседание собора, стартовавшего 27 ноября, будет посвящено 30-летию с момента образования организации. Центральная тема форума — «Настоящее и будущее русского мира». Детали выступления Путина в Кремле не раскрыли.

В соборе примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви, религиозных организаций, органов власти и общественных объединений, а также деятели науки и культуры.

Ранее заместитель главы ВРНС Константин Малофеев рассказал, что президент Путин выступит на съезде организации с речью об устройстве «русского мира после победы» над Украиной.