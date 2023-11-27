В МИД рассказали об антироссийских санкциях

Лавров: большинство санкций против России оставят после окончания спецоперации

Большинство санкций против России оставят после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«[Западные страны] говорят об этом, что когда все закончится, они хотят закончить так втихаря, по-хитрому, заморозить, выиграть время, как было с Минскими соглашениями, вооружить опять нацистский режим в Киеве и продолжать свою агрессию, гибридную, негибридную, против России», — сказал он.