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13:53, 27 ноября 2023Мир

В МИД рассказали об антироссийских санкциях

Лавров: большинство санкций против России оставят после окончания спецоперации
СюжетСанкции против России:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Большинство санкций против России оставят после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«[Западные страны] говорят об этом, что когда все закончится, они хотят закончить так втихаря, по-хитрому, заморозить, выиграть время, как было с Минскими соглашениями, вооружить опять нацистский режим в Киеве и продолжать свою агрессию, гибридную, негибридную, против России», — сказал он.

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      Виктория Кондратьева
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