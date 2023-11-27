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05:29, 28 ноября 2023Бывший СССР

В Минобороны сообщили о больших потерях ВСУ на донецком направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли до 110 военных на донецком направлении

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли до 110 человек в районе населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка на донецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Он уточнил, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Помимо потерь в живой силе украинская сторона потеряла еще две боевых машины пехоты.

Также в районе Клещеевки и Верхнекаменского в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометы калибра 120 миллиметров, добавил Астафьев.

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      Марина Совина
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