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14:44, 27 ноября 2023Россия

В Петербурге прохожего сбил вылетевший из трубы огромный черный резиновый шар

В Санкт-Петербурге из трубы у дороги вылетел резиновый шар и сбил прохожего

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге из трубы возле дороги вылетел огромный черный резиновый шар и сбил проходившего мимо мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам очевидцев, инцидент произошел около 13:00 в районе Петропавловской крепости, где проводится ремонт дороги. Сбитый шаром прохожий в результате потерял сознание, его состояние не уточняется. На фото с места происшествия видно, что диаметр резинового изделия составляет порядка полуметра.

Как пишет издание, предположительно, шар — это мембрана из трубы, которая могла не справиться с давлением.

Ранее в Санкт-Петербурге 60-летняя пенсионерка попала в реанимацию из-за ветки клена, которая упала на нее при шквальном ветре. Как стало известно, россиянка шла вместе с внучкой из школы и, проходя по аллее, услышала треск дерева. Петербурженке удалось оттолкнуть девочку на безопасное расстояние, однако сама женщина отбежать не успела.

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      Константин Лысяков
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