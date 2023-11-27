В Петербурге прохожего сбил вылетевший из трубы огромный черный резиновый шар

В Санкт-Петербурге из трубы у дороги вылетел резиновый шар и сбил прохожего

В Санкт-Петербурге из трубы возле дороги вылетел огромный черный резиновый шар и сбил проходившего мимо мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам очевидцев, инцидент произошел около 13:00 в районе Петропавловской крепости, где проводится ремонт дороги. Сбитый шаром прохожий в результате потерял сознание, его состояние не уточняется. На фото с места происшествия видно, что диаметр резинового изделия составляет порядка полуметра.

Как пишет издание, предположительно, шар — это мембрана из трубы, которая могла не справиться с давлением.

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