В Петербурге 60-летняя пенсионерка попала в реанимацию из-за ветки клена

В Петербурге пенсионерка попала в реанимацию из-за упавшей на нее ветки клена

В Санкт-Петербурге 60-летняя пенсионерка попала в реанимацию из-за ветки клена, которая упала на нее при шквальном ветре. Об этом стало известно телеканалу 78.ru.

По словам дочери, пострадавшая от стихии шла вместе с внучкой со школы и, проходя по аллее, услышала треск дерева.

Петербурженке удалось оттолкнуть девочку на безопасное расстояние, отбежать женщина не смогла. Ветка рухнула ей на ноги, придавив всем весом к земле.

Прохожие бросились на помощь женщине. Однако ветка была настолько огромна, что четверым мужчинам передвинуть ее оказалось не под силу. К месту вызвали спасателей.

Пожилую женщину доставили в реанимационное отделение больницы, медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Лермонтово Ставропольского края скорая переехала пенсионерку, ее госпитализировали.

За рулем кареты скорой помощи был 58-летний местный житель со стажем вождения 22 года. В момент аварии водитель был трезвым и не привлекался за нарушение ПДД в последние два года.

