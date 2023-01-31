В российском городе скорая сбила пенсионерку и попала на видео

В Лермонтово скорая переехала пенсионерку, ее доставили в реанимацию

В городе Лермонтов Ставропольского края скорая переехала пенсионерку и попала на видео. Его публикует местный Telegram-канал.

На кадрах видно, как карета скорой, сдавая задом, переехала пожилую женщину. После случившегося автомобиль разворачивается и уезжает с места происшествия, пострадавшая россиянка остается лежать на асфальте, к ней подбегает очевидец ДТП и пытается оказать помощь.

Как сообщила Госавтоинспекция Ставрополья в Telegram-канале, авария произошла в Солнечном проезде. Пострадавшую 69-летнюю женщина с тяжелой травмой головы доставили в реанимацию, других подробностей о ее состоянии нет.

Предварительно, за рулем кареты скорой помощи был 58-летний местный житель со стажем вождения 22 года. В момент аварии водитель был трезвым и не привлекался за нарушение ПДД в последние два года. После аварии отдел МВД России по городу Лермонтово начал проверку.

Ранее в Рязани машина скорой помощи сбила 16-летнего подростка на велосипеде. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.