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20:56, 27 ноября 2023Силовые структуры

В российском регионе экс-воспитательница дома-интерната похитила деньги у сироты

Под Омском экс-воспитательница школы-интерната похитила у сироты 2,5 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Омской области 50-летняя бывшая воспитательница казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот похитила у экс-воспитанника 2,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, женщина работала в адаптивной школе-интернате №16. Она была в доверительных отношениях с 22-летним выпускником. Два года россиянка одалживала у него деньги, которые он получал в качестве социальных выплат. Когда сирота попросил вернуть ему 2,5 миллиона, фигурантка заявила, что ничего у него не брала.

Прокурор просил приговорить обвиняемую к пяти годам лишения свободы и взыскать с бывшей наставницы всю сумму ущерба.

Ранее стало известно, что российского депутата задержали по подозрению в мошенничестве на миллионы рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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