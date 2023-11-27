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10:02, 27 ноября 2023Мир

В США назвали условия помощи Украине и Израилю

Сенатор Мерфи: Украина и Израиль должны соблюдать права человека
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Украина и Израиль должны соблюдать права человека и международное право для получения помощи от США. Об этом заявил сенатор Конгресса США от штата Коннектикут, демократ Крис Мерфи в интервью телеканалу CNN.

«Я думаю, что это вполне соответствует тому, как мы предоставляли помощь союзникам, особенно в военное время, важно, чтобы мы говорили о том, что помощь, которую мы оказываем Украине или Израилю, должна использоваться в соответствии с законами о правах человека», — рассказал сенатор.

Мерфи подчеркнул, что действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа неприемлемы и в долгосрочной перспективе только укрепят исламистскую группировку ХАМАС. Однако он добавил, что борьба Израиля с ХАМАС является «моральным обязательством» и выразил надежду на борьбу за дальнейшее освобождение заложников.

Ранее американский президент Джо Байден и израильский премьер Биньямин Нетаньяху договорились добиваться освобождения всех заложников радикального палестинского движения ХАМАС.

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      Максим Габриелян
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