В Татарстане высказались о запрете проведения абортов частными клиниками

Минздрав Татарстана: запрет на проведение абортов в частных клиниках не вводили

В Татарстане не вводили запрет на проведение абортов в частных клиниках. Об этом заявил представитель Минздрава российского региона, чьи слова приводит РИА Новости.

«За последние два месяца в Татарстане количество частных клиник, отказывающихся от проведения абортов, существенно не изменилось, но на сегодня около трети из них отказались от лицензии на проведение абортов», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в регионе отмечаются случаи осложнений после проведения абортов в частных медучреждениях, после чего пациентки обращаются в государственные больницы для того, чтобы им там оказали специализированную помощь. Данная проблема находится на контроле Минздрава Татарстана, добавил собеседник агентства.

В последние месяцы 2023 года власти ряда российских регионов приступили к введению мер против абортов. В одних субъектах уже ввели наказание за «склонение» к прерыванию беременности и вывели процедуру из списка услуг частных клиник — как утверждается, в добровольном порядке. По подсчетам «Ленты.ру», на данный момент меры против абортов ввели или обсуждают 11 российских регионов.