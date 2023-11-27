В Венгрии отказались поддержать некоторые санкции против России

Сийярто: Венгрия не согласится на санкции против российской атомной отрасли

Будапешт не поддержит санкции против российской атомной отрасли, потому что это угрожало бы безопасности энергоснабжения страны. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после совещания в Брюсселе по 12-му пакету антироссийских санкций, передает ТАСС.

По его словам, на встрече предлагали ввести санкции против России в области ядерной энергетики, а также запретить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Центральную Европу, в том числе в Венгрию. «Мы ясно дали понять, что не согласимся с такими решениями», — заявил Сийярто.

Министр отметил, что поставки российской нефти важны не только для Венгрии, но и для соседних государств, в частности Чехии и Словакии.

Ранее поддержать санкции на топливо из России для АЭС, если они будут включены в 12-й пакет, отказалась Словакия. Глава МИД страны Юрай Бланар пояснил, что словацкие АЭС не могут перейти на альтернативное российскому топливо.

Петер Сийярто до этого также обещал, что Венгрия заблокирует попытки Европейского союза наложить санкции на атомную отрасль России.