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13:12, 27 ноября 2023Мир

Ватикан сообщил подробности болезни Папы Римского

Ватикан: у Папы Римского нет пневмонии, он в хорошем состоянии

Фото: Vatican Media / Reuters

Папа римский Франциск находится в хорошем состоянии и пьет антибиотики, но пневмонии у него нет. Такие подробности болезни понтифика сообщил глава службы печати Святого престола Ватикана Маттео Бруни, передает РИА Новости.

«Я подтверждаю, что компьютерная томография исключила пневмонию, но выявила легочное воспаление, что вызвало некоторые затруднения с дыханием», — сообщил он.

Бруни также добавил, что для большей эффективности терапии Папе установили венозный катетер для внутривенного введения антибиотиков, однако его состояние остается хорошим и стабильным, температура спала, а состояние дыхательной системы значительно улучшилось.

Тем не менее для облегчения процесса выздоровления некоторые важные мероприятия понтифика, запланированные на ближайшие дни, были перенесены.

Ранее папа Франциск сделал заявление и объявил, что не сможет выступить из окна Апостольского дворца из-за воспаления легких. Но он пообещал, что прибудет в Дубай 1 декабря, чтобы посетить климатическую конференцию ООН.

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      Дарья Балацкая
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