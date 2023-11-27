Впервые создана полностью металлическая молекула-мяч

Science: впервые создан полностью металлический фуллерен

Ученые Нанькайского университета и других научных организаций Китая впервые создали фуллереноподобную молекулу, полностью состоящую из атомов металлов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Фуллерен или бакибол представляет собой молекулу в форме мяча, где атомы углерода соединены друг с другом одинарными и двойными связями. В новой работе специалисты нашли способ получения цельнометаллической фулереноподобной молекулы, состоящей из 20 атомов сурьмы, 12 атомов золота и одного атома калия.

Соединение было создано при смешивании фазы Цинтля K8SnSb4 с фосфиновым комплексом золота(I) Au(PPh3)Me в растворе этилендиамина. Реакционную смесь перемешивали в течение семи часов при комнатной температуре, после чего поместили в холодильник на пять дней при температуре 10 градусов Цельсия. В результате удалось получить черные блочные кристаллы, которые изучили с помощью кристаллографии.

В фуллереноподобной структуре атом калия находился в центре, атомы сурьмы образовывали вершины, а атомы золота находились в центре граней. Эта молекула очень нестабильна, поэтому она, скорее всего, не окажется полезной для каких-либо известных применений.

Однако авторы отмечают, что четырехугольники из двух атомов золота и двух атомов сурьмы со специфическими конфигурациями электронов могут быть описаны как суператомы с ароматическими свойствами. Подобные суператомы обладают огромным потенциалом для изготовления спроектированных наноструктур, заключают исследователи.