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20:33, 27 ноября 2023Интернет и СМИ

Врач развеяла популярный миф о каше

Фото: Cristi Ursea / Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что каша и кисель не обволакивает слизистую желудка, вопреки распространенному мнению. Выпуск, в котором она развеяла этот популярный миф, доступен на сайте телеканала.

Она объяснила, что каша и кисель, как и другие продукты питания, в желудке попадают в раствор соляной кислоты, содержащейся в нем. По ее словам, эти блюда не могут распределиться во всему органу.

«Многие люди говорят: "Я ем вот это, чтобы у меня обволакивался желудок, а это невозможно. Это емкость, тут стоит кислота. Вы что-то проглотили, это "что-то" сюда булькнулось и тут уже валяется в кислоте», — высказалась Малышева.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников развеял миф о пользе супа. Он заявил, что отказ от блюда не может спровоцировать язву желудка. Врач подчеркнул, что болезнь вызывается инфекцией.

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      Мария Большакова
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