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18:52, 27 ноября 2023Силовые структуры

Выстреливший в бывшего подчиненного российский юрист стал фигурантом двух дел

В Сухом Логе на выстрелившего в пьяного майора юриста завели два уголовных дела

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Следственный комитет возбудил два уголовных дела об угрозе расправой в отношении юриста, выстрелившего резиновой пулей в висок майора из-за его пьяной езды. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В ходе разбирательства по делу следователи выяснили, что юрист ранее работал начальником уголовного розыска. Потерпевший занимал в этом же отделе место заместителя. В 2021 году фигурант уже угрожал травматическим оружием майору и его другу, после чего был уволен из органов внутренних дел. О причинах конфликта между бывшими коллегами не сообщается.

Кроме того, в ходе расследования устроившего езду в состоянии алкогольного опьянения майора было решено также уволить из органов.

О конфликте с участием полицейского и юриста стало известно 13 сентября. Сообщалось, что майор в состоянии алкогольного опьянения ездил по городу на служебном автомобиле. Об этом узнал его бывший начальник, после увольнения работавший юристом, и вызвал наряд ГИБДД. После отказа майора проходить проверку на алкотестере экс-коллеги поругались. Все закончилось дракой и выстрелом резиновой пулей в висок действующему полицейскому.

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      Олеся Мицкевич
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