В России высказались о возможности расширить границы конфликта с Украиной

Сенатор Джабаров: решение о расширении конфликта с Украиной зависит от Генштаба

Расширение границ военного конфликта с Украиной зависит от решений Генерального штаба России, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможности увеличить зону боевых действий.

«У нас есть цели и задачи специальной военной операции, которые поставлены президентом. Они будут выполнены. В каких границах останется Украина, я не знаю. В любом случае то, что от нее останется, должно быть внеблоковым государством, абсолютно нейтральным, которое никогда больше не проявит агрессию в отношении России. Для нас это должна быть страна дружественная, иначе все это рано или поздно повторится. Куда распространится конфликт, можно домысливать, а что будет реально, планирует только наш Генеральный штаб вместе с Верховным главнокомандующим», — сказал сенатор.

Как завил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, боевые действия Киева и Москвы могут выйти за пределы восточной и южной части Украины. В интервью телеканалу ABC News он сказал, что это случится, если Россия продолжит производить много оружия и «технологически совершенствоваться с помощью своих союзников».

По его словам, украинская сторона сейчас готова к этому и усиливает оборону. Наев назвал текущую стадию противостояния «войной ресурсов».