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13:14, 27 ноября 2023Среда обитания

Названа главная причина повреждения жилья в России

«СберСтрахование»: залив квартиры стал самым частым страховым случаем в России

Фото: Unsplash

Залив оказался наиболее частой причиной ущерба квартирам россиян. Популярные страховые случаи в стране назвали аналитики компании «СберСтрахование».

На затопление приходится 71 процент обращений клиентов организации и 40 процентов всех страховых выплат. В среднем компенсация по такому инциденту составляет 53 тысячи рублей. Следующими в рейтинге идут стихийные бедствия — их доля в числе страховых случаев занимает 12 процентов. Средняя выплата по ним достигает 115 тысяч рублей (20 процентов от общего объема компенсаций). Другой распространенной причиной повреждения жилья стали пожары — на них приходится 8 процентов от всех страховых случаев и 30 процентов от объема выплат. По статистике средняя компенсация в случае возгорания равняется 390 тысячам рублей. Размер суммы объясняется масштабами ущерба: повреждений от огня больше, чем от воды, пояснили эксперты. Среди других опасностей для недвижимости специалисты назвали взрывы, удары молнии, конструктивные дефекты, вред имуществу и противоправные действия посторонних людей.

С начала 2023 года компания произвела выплаты в размере 1 миллиарда рублей. Как уточняется, 71 процент из них пришлось на участников программы добровольного страхования, 29 процентов — ипотечного страхования. В целом в фирму поступило свыше 10 тысяч обращений. Лидером по страховым выплатам стала столица (десять процентов), за ней следуют Московская область (восемь процентов) и Санкт-Петербург (четыре процента).

Максимальная выплата была определена по инциденту в Нижегородской области. В рамках программы добровольного страхования за полностью сгоревшие дачный дом и беседку хозяину было направлено 6,5 миллиона рублей. В то же время по полису ипотечного страхования владельцу сгоревшей квартиры в Ямало-Ненецком автономном округе было выделено 5 миллионов рублей компенсации.

Ранее в России начали продавать полисы страхования имущества от падения боевых дронов и беспилотных летательных аппаратов, а также их частей. Компенсация убытков, причиненных падением дрона, будет зависеть от того, как страховой случай будут квалифицировать компетентные органы. При этом стоимость страховки может быть высокой, отметили эксперты.

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      Виктория Клабукова
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