В России появились страховки от падения дронов

В России начали продавать полисы страхования имущества от падения дронов и БПЛА

В России начали продавать полисы страхования имущества от падения дронов. Подобные страховки появились сразу у нескольких компаний, сообщает «Коммерсантъ».

У компании ВСК появились отдельные страховки от боевых дронов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также их частей. В покрытие включены конструктивные элементы, внутренняя отделка недвижимости (квартиры или дома), а также движимое имущество. У «АльфаСтрахования» падение БПЛА и иных летательных объектов в результате террористических актов оформляется как дополнительная опция к страхованию имущества по классическим рискам.

В «Росгосстрах» риск падения летательных аппаратов, в том числе БПЛА, их частей, обломков, а также теракта включены в стандартный пакет рисков по классическим продуктам, в том числе по КАСКО, заявила начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности компании Юлия Серова. Компенсация убытков, причиненных падением дрона, будет зависеть, как страховой случай будут квалифицировать компетентные органы, отметила партнер Б1 Татьяна Самсонова. При этом стоимость страховки может быть высокой, так как продукт должен приносить прибыль, а расширение страхового покрытия может быть сопряжено с рисками неверной тарификации рисков из-за отсутствия достаточной статистики для корректного расчет тарифа, предупредила она.

С начала 2023 года россияне стали вдвое чаще страховать автомобили. С января по сентябрь водители оформили 267,4 тысячи полисов ОСАГО. Количество оформленных сделок выросло с 38,8 до 62,1 тысячи в месяц. При этом плата за страховку выросла на 20-25 процентов, с 6,8 до 8,3 тысячи рублей.

Банк России объясняет увеличение популярности страхования ростом цен. Спрос на полисы вызывают ограниченное предложение авто на рынке, рост цен на машины и ремонт и опасения получить по полисам ОСАГО недостаточное возмещение в случае аварии, пояснили в регуляторе.