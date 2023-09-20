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08:15, 20 сентября 2023Экономика

Россияне стали чаще оформлять КАСКО на фоне подорожания автомобилей

ЦБ: во втором квартале 2023-го россияне оформили 2 млн полисов КАСКО
СюжетОСАГО

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Во втором квартале 2023 года россияне стали чаще оформлять полисы КАСКО на фоне подорожания автомобилей и их ремонта. С апреля по июнь объем выданных страховок вырос на 58 процентов в годовом выражении, до 2 миллионов договоров, со ссылкой на данные Банка России сообщает газета «Известия».

В регуляторе объяснили увеличение спроса на добровольное страхование ограниченным предложением авто, подорожанием машин и их ремонта, а также опасениями получить недостаточное возмещение в случае аварии по полисам ОСАГО. Кроме того, на популярность КАСКО повлиял рост продаж новых машин.

По словам председателя Совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерины Якуниной, водители пытаются получить защиту от ключевых рисков и при этом сэкономить. Поэтому в России вырос спрос на мини-КАСКО, которое стоит дешевле, но покрывает лишь часть затрат на ремонт транспортного средства.

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Автомобиль стал восприниматься как более ценное имущество, и вместе с увеличением спроса на страховки отношение к авто сменилось на более бережное. Так, число ДТП снизилось на 10–26 процентов в зависимости от региона, добавил вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов. Выросший интерес к КАСКО связан с нехваткой и подорожанием запчастей и увеличением сроков ремонта, пояснила руководитель направления по развитию автострахования компании «Абсолют Страхование» Ольга Асташкина.

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала инициативу о снижении стоимости ОСАГО для автомобилей. Ранее в Совфеде предлагали сделать полисы обязательного страхования дешевле для российских машин в зависимости от уровня их локализации производства на территории страны. В кабмине объяснили это решение отсутствием законодательного определения понятий «пониженная базовая ставка» и «локализация производства транспортного средства», а также порядка их применения.

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    Вячеслав Агапов
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