Названо условие замены Зеленского Залужным

Политолог Жарихин: Зеленский заинтересован в отставке Залужного

В США заинтересованы в кандидатуре главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, поскольку его возможный приход к власти сдерживает президента страны Владимира Зеленского от опрометчивых поступков и заявлений. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Владимир Жарихин.

«Зеленский не может отправить Залужного в отставку, сделать это способен только [президент США Джо] Байден. И, если Штаты захотят сохранить Залужного во главе армии, он будет оставаться там, как бы команда Зеленского ни нагнетала обстановку. Решение принимается в Вашингтоне», — подчеркнул Жарихин.

Зеленский, по его словам, крайне заинтересован в отставке главы ВСУ, поскольку он стал для него не коллегой, а полноценным политическим оппонентом, создающим собственную команду.

«Это Зеленскому не нравится. Но назначение и снятие главы ВСУ не в его компетенции. На Западе в Залужном, конечно, заинтересованы. Это такой противовес Зеленскому, который начал своевольничать. Теперь он понимает, что если будет своевольничать слишком сильно, его заменят. Но пока такого решения нет. Если б оно было принято, мы бы об этом знали», — сказал политолог.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала к отставке Залужного из-за отсутствия плана действий на 2024 год. Безуглая добавила, что вместо этого военные заявили о необходимости забирать в зону проведения боевых действий не менее 20 тысяч человек ежемесячно.