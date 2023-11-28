Американский словарь назвал слово года

Онлайн-словарь Merriam-Webster назвал «аутентичный» словом 2023 года

Американский онлайн-словарь Merriam-Webster в 2023 году назвал «аутентичный» словом года. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса.

Редакторы отметили, что на протяжении нескольких лет наблюдалось большое количество поисков определения этого слова, однако в этом году произошел «существенный рост». По их словам, это произошло на фоне «историй и разговоров об искусственном интеллекте, культуре знаменитостей, идентичности и социальных сетях». Причина, по которой так много людей стали искать это слово, кроется в том, что оно имеет несколько значений. В частности, «аутентичный» означает «неподдельный» и «соответствующий личности, духу, характеру».

В топ поисковых систем в 2023 году также попали слова «коронация», «дипфейк» и «доппельгенгер» («двойник»).

В 2022 году слово года стал «газлайтинг», а в 2021 — «вакцина». В 2020 таким словом стало существительное «пандемия», а в 2019 — местоимение «они» (обращение к людям, которые не идентифицируют себя только как мужчину или женщину).