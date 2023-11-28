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19:58, 28 ноября 2023Экономика

В Армении стали закрывать брокерские счета ряда россиян

Работавший с россиянами армянский брокер Armbrok закроет счета части иностранцев

Фото: MindStorm / Shutterstock / Fotodom

Армянский брокер Armbrok, работающий в том числе с россиянами, начал закрывать брокерские счета нерезидентов из-за ужесточения внутренних требований к иностранцам. Информацию подтвердил РБК представитель компании.

Мера не распространяется на резидентов, однако каких именно граждан коснутся ограничения, в Armbrok не рассказали. Представитель брокера добавил, что решение компании не связано с дополнительными требованиями партнеров, но более четкие критерии при принятии такого решения не раскрыл.

Активы клиентов-нерезидентов компания переведет на их счета в других брокерах и банках «согласно поручениям клиентов на вывод». После перевода счет клиента будет закрыт. В случае если клиент не подаст соответствующее поручение на перевод средств, его счета также будут заблокированы.

О закрытии счета до 31 декабря 2023 года компания уже предупредила одного гражданина России, копию сообщения опубликовал Telegram-канал «Банкста». В письме указано, что клиентам нужно передать поручения до 15 декабря 2023 года.

Ранее крупные израильские банки начали сегрегировать (обособлять) счета россиян по требованию международного депозитария Euroclear. Кредитные организации с 13 ноября стали массово блокировать брокерские счета россиян, даже если у них есть израильский паспорт. После «обособления» активы переводятся на отдельный счет, с которого в худшем случае бумаги нельзя будет продать. С таких счетов также нельзя выводить денежные средства, но можно выводить купоны, если объем операций не превышает 100 тысяч евро в год на один счет, рассказывал адвокат Эли Гервиц.

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      Мария Грушко
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