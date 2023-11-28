После массового отравления россиян наркотиками пойман еще один сбытчик мефедрона

В Астрахани полиция задержала гражданина Узбекистана с мефедроном

В Астрахани полиция задержала 27-летнего гражданина Узбекистана с партией мефедрона, который тот пытался сбыть через тайники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Задержанный рассказал силовикам, что работал на интернет-магазин. Неизвестный отправил ему инструкцию, и по его указанию иностранец прибыл в Астрахань. Он должен был забрать из тайника три тысячи разовых доз мефедрона. Возбуждено уголовное дело, мужчина арестован.

Ранее в Астрахани произошло массовое отравление наркотическими веществами. Все пострадавшие употребили метадон из одной партии. По этому делу в Ставропольском крае задержали уже троих человек — это граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.