Более полусотни чемоданов летевших в Москву россиян потерялись в Африке

TourDom: багаж пассажиров рейса из Касабланки в Москву потерялся в Марокко

Более полусотни чемоданов пассажиров рейса авиакомпании Royal Air Maroc, летевших из Касабланки в Москву, потерялись в Марокко. Об этом пишет TourDom со ссылкой на одного из путешественников.

По словам россиянина, в Домодедово не привезли 63 чемодана. Мужчина добавил, что у оставшихся без багажа туристов взяли телефоны и адреса и попросили их подождать от одного до трех дней.

Как пишет портал, часть пассажиров возвращалась в российскую столицу из путешествия в Африку, а у некоторых были в марокканском аэропорту стыковочные рейсы.

«У нас была многочасовая пересадка после прилета из Нью-Йорка с полным оформлением, получением багажа и сдачей заново. Даже не думали, что в Марокко его потеряют», — рассказал изданию пассажир рейса марокканской авиакомпании.

Ранее российским туристам раскрыли действенные способы не потерять багаж во время перелета. В первую очередь специалисты порекомендовали удалять с чемоданов старые наклейки.

