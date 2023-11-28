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03:01, 28 ноября 2023Мир

В Британии заявили о необходимости мирового лидерства США

Экс-премьер Британии Трасс: мир нуждается в глобальном лидерстве США
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ann Wang / Reuters

США должны восстановить свое глобальное лидерство, поскольку мир нуждается в этом. Такое мнение высказала бывший британский премьер-министр Лиз Трасс, передает The Wall Street Journal.

«США должны снова возглавить свободный мир, гарантируя, что мы не экспортируем технологии или товары, которые могут быть использованы против нас — экономическое НАТО», — заявила политик. При этом она выразила надежду, что следующим американским президентом станет республиканец. По словам Трасс, страной должны руководить консерваторы.

Ранее нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль связали с окончанием гегемонии США и их союзников. Как отметил обозреватель агентства Bloomberg Хал Брэндс, эскалация конфликта на Ближнем Востоке говорит об углубляющемся кризисе глобальной безопасности.

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      Марина Совина
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