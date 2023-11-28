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19:26, 28 ноября 2023Интернет и СМИ

Врач предупредил об опасности популярного у россиян способа защиты от простуды

Фото: cocarinne / Unsplash

Главный детский пульмонолог России, доктор медицинских наук Юрий Мизерницкий предупредил об опасности популярного у россиян способа защиты от простуды. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что злоупотребление чесноком в целях профилактики может привести к гастриту. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Врач развеял миф о том, что употребление чеснока защищает от простуды. «С одной стороны, действительно, чеснок полезен, но насколько он в реалии приносит облегчение в деле профилактики и лечения гриппа и вирусных инфекций — это большой вопрос», — высказался доктор.

Кроме того, специалист объяснил, что употребление чеснока в больших количествах может привести к возникновению гастрита. «Если немножко — не даст того эффекта, который ожидаете, но все же чеснок — это не панацея», — отметил он. Медик подчеркнул, что чеснок не защищает от вирусов даже на расстоянии вытянутой руки.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли распространенные мифы о простуде. В частности, специалисты назвали заблуждением мнение о том, что лимоны, которые содержат витамин C, помогают справиться с простудой.

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      Олег Давыдов
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