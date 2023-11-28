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14:09, 28 ноября 2023Силовые структуры

Четверо военных ВСУ получили сроки за расстрел мирных жителей

В ДНР осудили четырех военных ВСУ, застреливших восьмерых мариупольцев

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор в отношении четверых военнослужащих 74 отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) за расстрел восьмерых жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

35-летнего Владимира Емельянова, 31-летнего Дмитрия Терханова, 27-летнего Антона Бабича и 22-летнего Ростислава Исайкина признали виновными по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и статье 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

Установлено, что с февраля по март 2022 года старший на боевой позиции Емельянов отдал приказ Бабичу, Терханову, Исайкину о ликвидации трех мирных жителей. Люди были расстреляны.

В этот же период Емельянов открыл огонь еще по четверым гражданским, оказавшимся около позиции. А с марта по апрель 2022 года Терхановым был убит мужчина, шедший за водой.

Емельянова приговорили к пожизненному заключению. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Терханов получил 27 лет колонии строгого режима, а Исайкин и Бабич — по 25.

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      Илона Палей
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