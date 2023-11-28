Четыре региона России создали содружество «Донбасс»

Гусев: Воронежская и Ростовская области и ДНР с ЛНР создали содружество

Воронежская и Ростовская области и Донецкая народная республика (ДНР) с Луганской народной республикой (ЛНР) создали содружество «Донбасс». Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава приграничного региона счел подписание документа «важным историческим событием» и объединением усилий четырех субъектов.

«Экономические предпосылки для объединения у нас есть. Мы тесно связаны транспортной и инженерной инфраструктурами, у нас схожая структура экономики, хорошо развито сельское хозяйство, промышленность», — написал Гусев.

Как утверждает ТАСС, подписание прошло на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты» под Таганрогом.

Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили Мариупольский государственный университет и Приазовский государственный технический университет.