Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:26, 28 ноября 2023Россия

Четыре региона России создали содружество «Донбасс»

Гусев: Воронежская и Ростовская области и ДНР с ЛНР создали содружество

Фото: Станислав Залесов / Коммерсантъ

Воронежская и Ростовская области и Донецкая народная республика (ДНР) с Луганской народной республикой (ЛНР) создали содружество «Донбасс». Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава приграничного региона счел подписание документа «важным историческим событием» и объединением усилий четырех субъектов.

«Экономические предпосылки для объединения у нас есть. Мы тесно связаны транспортной и инженерной инфраструктурами, у нас схожая структура экономики, хорошо развито сельское хозяйство, промышленность», — написал Гусев.

Как утверждает ТАСС, подписание прошло на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты» под Таганрогом.

Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили Мариупольский государственный университет и Приазовский государственный технический университет.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Мегашторм выбросил к берегам Анапы огромный сухогруз. Как россияне быстро научились на нем зарабатывать?

      Раскрыты траты Евросоюза на военную помощь Украине

      Автоэксперт описал порядок действий при заносе машины в непогоду

      Стало известно о миллионных убытках паба Макгрегора в Дублине

      Названа оптимальная толщина снега для зимующих на даче растений

      Оценены последствия исчезновения крупнейшего в мире айсберга

      В России оштрафовали издание «Медиазона» за нарушение закона об иноагентах

      Житель Подмосковья откусил ухо приятелю

      ВВС США получили новые ядерные бомбы

      Модели из Китая побили себя по лицу в рекламе косметики и прославились в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости