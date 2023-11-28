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18:24, 28 ноября 2023Среда обитания

Дачникам перечислили важные для начала зимы мероприятия в огороде

Дачникам рекомендовали не забывать снимать плоды с деревьев с началом зимы

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В начале декабря дачникам рекомендовали убрать с деревьев фрукты, которые остались на них с осени. Такой совет в разговоре с изданием «Белновости» дала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Такие засушенные плоды могут стать приманкой для вредителей. Дачникам с наступлением зимы также нужно убрать с деревьев и кустарников листья. Если этого не сделать, растение, с большой вероятностью, столкнется с недугами.

Паутинные коконы на деревьях — явный признак опасных вредителей, указала эксперт. От них также необходимо избавляться с началом зимы. Для очистки деревьев Коврижных также посоветовала использовать инсектициды.

Ранее дачникам дали советы о том, как помочь зимующим на даче культурам пережить холода. Важно регулировать количество снега, которым укрыты растения, в зависимости от предпочтений каждого из них. Например, для вишни, сливы и черноплодной рябины необходим снежный покров, не превышающий метра, а клубнике достаточно 70 сантиметров покрова.

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      Мария Черкасова
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