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06:32, 28 ноября 2023Экономика

Экономист увидел риск подорожания в России гречки и масла

Экономист Остапкович заявил о риске подорожания в России гречки и масла

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Существует риск, что в России могут подорожать гречка и масло. Об этом Ura.ru рассказал директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

«Сначала бензин стрельнул, потом курица, яйца, а завтра уже может быть гречка, послезавтра масло. Инфляция идет», — сказал эксперт. Он добавил, что из-за неопределенности с ценами также страдают предприниматели, поскольку не понимают, как верстать бизнес-планы.

25 октября президент России Владимир Путин отчитал министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева из-за цен на птицу. «Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, — это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством, — с улыбкой заметил он. — Но чего курятина-то так подорожала?». Российский лидер напомнил, что с начала года цены на мясо птицы выросли более чем на 27 процентов.

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      Марина Совина
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