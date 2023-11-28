Экономист увидел риск подорожания в России гречки и масла

Экономист Остапкович заявил о риске подорожания в России гречки и масла

Существует риск, что в России могут подорожать гречка и масло. Об этом Ura.ru рассказал директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

«Сначала бензин стрельнул, потом курица, яйца, а завтра уже может быть гречка, послезавтра масло. Инфляция идет», — сказал эксперт. Он добавил, что из-за неопределенности с ценами также страдают предприниматели, поскольку не понимают, как верстать бизнес-планы.

25 октября президент России Владимир Путин отчитал министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева из-за цен на птицу. «Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, — это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством, — с улыбкой заметил он. — Но чего курятина-то так подорожала?». Российский лидер напомнил, что с начала года цены на мясо птицы выросли более чем на 27 процентов.