ЕС увеличил финансирование подготовки ВСУ на 194 миллиона евро

ЕС увеличил финансирование миссии по подготовке ВСУ до 255 миллионов евро

Европейский союз (ЕС) увеличил финансирование миссии по подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 194 миллиона евро. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Евросовета.

«Финансирование увеличено на 194 миллиона евро и составит 255 миллионов евро», — сообщается в документе. Отмечается, что выделенные средства будут потрачены на вооружение, нелетальное военное оборудование и работу учебных центров.

По данным Евросовета, на сегодняшний день подготовку прошли более 34 тысяч украинских военных в рамках миссии ЕС по оказанию военного содействия Украине (EUMAM).

Ранее представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат сообщил о начале обучения пилотов на американских истребителях F-16.