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17:31, 28 ноября 2023Мир

ЕС увеличил финансирование подготовки ВСУ на 194 миллиона евро

ЕС увеличил финансирование миссии по подготовке ВСУ до 255 миллионов евро

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Европейский союз (ЕС) увеличил финансирование миссии по подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 194 миллиона евро. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Евросовета.

«Финансирование увеличено на 194 миллиона евро и составит 255 миллионов евро», — сообщается в документе. Отмечается, что выделенные средства будут потрачены на вооружение, нелетальное военное оборудование и работу учебных центров.

По данным Евросовета, на сегодняшний день подготовку прошли более 34 тысяч украинских военных в рамках миссии ЕС по оказанию военного содействия Украине (EUMAM).

Ранее представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат сообщил о начале обучения пилотов на американских истребителях F-16.

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      Глеб Бажуткин
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