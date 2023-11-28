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10:31, 28 ноября 2023Забота о себе

Гвинет Пэлтроу рассказала о замалчиваемой проблеме женского здоровья

Гвинет Пэлтроу рассказала о борьбе с симптомами пременопаузы

Фото: Mike Blake / Reuters

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу призналась, что рада возможности открыто обсуждать ощущения, которые испытывает из-за приближающегося климакса. О замалчиваемых проблемах женского здоровья она рассказала People.

Пэлтроу отметила, что, когда несколько лет назад у нее начались первые симптомы пременопаузы — состояния, предшествующего климаксу, — ей некуда было пойти, чтобы обсудить их и узнать, являются ли они нормальными. «Мои подруги переживали то же самое, но никто об этом не упоминал. Поэтому теперь мы пытаемся просто больше говорить об этом», — сказала Пэлтроу.

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51-летняя актриса сравнила симптомы пременопаузы с американскими горками, которые сводят с ума и заставляют постоянно сомневаться в причинах их появления. Женщинам, которые тоже проходят через этот период, Пэлтроу посоветовала выработать стратегию адаптации к новому состоянию. «Что касается меня, я пыталась сосредоточиться на хорошем функционировании кишечника и печени, чтобы они выводили излишки гормонов, которые вырабатываются в организме, и тем самым снижали частоту симптомов», — поделилась опытом борьбы с проявлениями пременопаузы актриса.

Ранее Пэлтроу раскрыла секреты красоты и моложавой внешности. Она отметила, что регулярно пьет лимонную или воду с хлорофиллом по утрам, а также принимает целебные, по ее мнению, звуковые ванны.

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      Екатерина Улитина
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